A Cidade do Cabo, na África do Sul, acolhe até ao próximo domingo o 51.º Congresso Mundial das Academias do Bacalhau.

A Madeira faz-se representar por uma curta delegação liderada pelo compadre vice-presidente da instituição, Hugo Nunes, que chegou à África do Sul ontem.

Deslocaram-se também a território sul-africano outros compadres, como António Sales, José Rodrigues, Dino Freitas e António Barros.

Atualmente, existem 62 Academias em todo o mundo, cujas atividades em torno de um prato de bacalhau têm finalidades filantrópicas e de solidariedade.

O movimento das Academias do Bacalhau nasceu em Joanesburgo, África do Sul, na década de 70, tendo-se estendido rapidamente por toda a diáspora portuguesa.

O Congresso Mundial das Academias realiza-se todos os anos, normalmente em outubro.

No ano passado, como o JM noticiou oportunamente, o congresso foi organizado pela Academia de Caracas (Venezuela), que recebeu os compadres em Punta Cana, na República Dominicana.

O congresso deste ano realiza-se na cidade marítima do Cabo, onde, em 1488, Bartolomeu Dias foi o primeiro europeu a dobrar o Cabo das Tormentas, na esperança de abrir novos caminhos às descobertas portuguesas, o qual foi rebatizado de Boa Esperança.

O congresso é presidido pelo compadre-presidente da Academia do Bacalhau Mãe, Rogério Nascimento, e conta com a presença de Jorge Teixeira Sampayo, Cônsul-geral de Portugal na Cidade do Cabo.