Jersey: Sancho Gomes elogia trabalho do Conselheiro João Carlos Nunes

O diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, iniciou hoje uma visita de quatro dias à Ilha de Jersey, a primeira deslocação oficial ao estrangeiro depois de ter assumido a pasta da Diáspora madeirense.

Sancho Gomes foi recebido à chegada pelo Conselheiro da Diáspora Madeirense nas ilhas do Canal, João Carlos Nunes, também responsável pela organização do “Portuguese Food Festival”, um dos maiores eventos lusos realizados em Jersey que este ano deverá receber mais 30 mil pessoas ao longo dos cinco dias da festa.

O governante madeirense fez questão de destacar a comunidade madeirense, tendo deixado uma palavra de apreço pelo trabalho que vem sendo desenvolvido por João Carlos Nunes na promoção e divulgação das tradições, valores e identidade cultural madeirense na referida ilha britânica.

“O trabalho que o nosso representante João Carlos Nunes desenvolve aqui em Jersey, há longos anos, no acompanhamento à nossa comunidade, na informação permanente ao Governo Regional e na promoção da Madeira é impagável”, expressou Sancho Gomes após uma reunião mantida com o Conselheiro.

Durante a visita oficial, Sancho Gomes vai manter reuniões com entidades regionais, consulares, e com empresários madeirenses ali residentes. Segundo agenda disponibilizada ao JM, o governante vai reunir-se com o Mayor de Saint Helier, Simon Crowcroft