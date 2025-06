As celebrações oficiais do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses tiveram início este sábado, na Venezuela, com um evento cultural e institucional no Centro Português de Caracas.

A cerimónia reuniu mais de 700 participantes, entre cidadãos madeirenses, lusodescendentes e representantes de diversas entidades diplomáticas, consulares, civis, militares e religiosas. O evento contou com a presença do diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, que se encontra em visita oficial à Venezuela, e do chefe de gabinete da Presidência do Governo Regional, Rui Abreu.

Durante a sessão solene, foram proferidas intervenções institucionais, com destaque para os discursos do diretor regional, do chefe de gabinete e do presidente da Comissão Pró-Celebração do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses. A ocasião ficou ainda marcada pela homenagem ao conselheiro da Diáspora Madeirense na Venezuela, Nelson Nunes, pelo seu trabalho em prol da comunidade.

Num ambiente de grande envolvimento cultural, a noite prosseguiu com um espetáculo da artista madeirense Vânia Fernandes, assim como com diversas recriações da identidade regional. O espaço envolvente foi decorado com elementos representativos dos concelhos da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente as tradicionais Casas de Santana, embarcações típicas de Câmara de Lobos, produtos agrícolas e florais, bem como a gastronomia regional, como a espetada, o bolo do caco e a poncha.

Na sua intervenção, Sancho Gomes sublinhou a relevância da ligação afetiva, histórica e cultural entre a Região e a diáspora madeirense na Venezuela, enaltecendo o papel da comunidade emigrante na preservação da identidade regional. O governante valorizou ainda o contributo daqueles que, tendo vivido no estrangeiro, regressaram à Madeira e hoje desempenham um papel ativo na sociedade regional.

O diretor regional reiterou o compromisso do Governo Regional com as comunidades madeirenses espalhadas pelo mundo, com especial atenção ao apoio ao movimento associativo e às situações de vulnerabilidade social.

A cerimónia marcou o arranque de um conjunto de iniciativas que estão a decorrer na Venezuela até 2 de julho, no âmbito da visita oficial promovida pelo Governo Regional da Madeira, por ocasião do Dia da Região e das Comunidades Madeirenses.