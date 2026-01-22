MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Diáspora

Governo quer ferramenta de ‘fact cheking’ conjunta entre Lusa e RTP

    Governo quer ferramenta de ‘fact cheking’ conjunta entre Lusa e RTP
    O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, usa da palavra durante a apresentação do Anuário Lusa 2025, em Lisboa. TIAGO PETINGA / LUSA
Lusa

Diáspora
Data de publicação
22 Janeiro 2026
20:43

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, disse hoje que a Lusa e a RTP devem trabalhar em conjunto numa ferramenta de ‘fact checking’ pública, defendendo a necessidade de sinergias com a estação pública.

“Fazer a tal plataforma e a ferramenta de ‘fact checking’ pode ser e deve ser feita em conjunto, porquê fazer duas públicas, que se digladiam e competem, quando se podem juntar recursos para fazer uma mais forte”, afirmou o governante.

Em relação a sinergias, o ministro deu o exemplo da agência de notícias espanhola EFE, que “fez exatamente um acordo de cooperação e de sinergias com o grupo de media e televisão espanhol, RTVE”.

“E é isso que queremos fazer aqui. Temos gente competente, conhecimento, meios. Juntos, os dois grupos podem ir mais longe. Respeitando totalmente a autonomia editorial de cada um, porque até os códigos editoriais são diferentes”, acrescentou.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual foi o resultado mais surpreendente da primeira volta das eleições presidenciais na Madeira?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas