Governo quer ferramenta de ‘fact cheking’ conjunta entre Lusa e RTP

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, disse hoje que a Lusa e a RTP devem trabalhar em conjunto numa ferramenta de ‘fact checking’ pública, defendendo a necessidade de sinergias com a estação pública.
“Fazer a tal plataforma e a ferramenta de ‘fact checking’ pode ser e deve ser feita em conjunto, porquê fazer duas públicas, que se digladiam e competem, quando se podem juntar recursos para fazer uma mais forte”, afirmou o governante.
Em relação a sinergias, o ministro deu o exemplo da agência de notícias espanhola EFE, que “fez exatamente um acordo de cooperação e de sinergias com o grupo de media e televisão espanhol, RTVE”.
“E é isso que queremos fazer aqui. Temos gente competente, conhecimento, meios. Juntos, os dois grupos podem ir mais longe. Respeitando totalmente a autonomia editorial de cada um, porque até os códigos editoriais são diferentes”, acrescentou.
Entre o morno e o escaldante.
Ainda não totalmente refeito, procuro uma linha lógica que me leve a escolher no dia 8 de fevereiro.
Recuso a ideia preconceituosa...
As eleições presidenciais e os debates internos partidários são frequentemente tratados como planos distintos da vida política. Não o são. Ambos revelam,...
O subsídio de mobilidade aérea foi criado para garantir que os madeirenses — cidadãos portugueses, mas geograficamente afastados do território continental...
A Europa demorou a reconhecer o que é evidente: a habitação deixou de ser uma questão nacional para se tornar problema comum – especulação sem fronteiras,...
A venda executiva de imóvel corresponde a um contrato especial de compra e venda. Trata-se de um acto de direito público porque é o Estado que a efectiva...
No passado domingo ocorreram as eleições para a Presidência da República e, felizmente, venceu António José Seguro. Confesso que, no início desta caminhada,...
O resultado destas eleições presidenciais não aconteceu por acidente. Aconteceu porque as pessoas votaram. A democracia funcionou. E isso é bonito porque...
Dedico-me hoje a um assunto que tem preocupado muita gente: misoginia e inteligência artificial (IA). Em diferentes parlamentos, incluindo o Europeu, têm...
Há dias, numa consulta anual de rotina, dei por mim a falar com a médica, em grande parte da consulta, sobre questões laborais e adiantava-me ela que uma...
Seguro ou Ventura? Um deles será o próximo Presidente da República de Portugal depois da segunda volta, marcada para 8 de fevereiro. Ontem, ganharam os...
Seis pessoas ficaram feridas por arma branca e quatro foram detidas na noite de hoje no centro de Antuérpia (norte da Bélgica), durante uma manifestação...
O Governo venezuelano planeia abrir totalmente a produção de petróleo ao setor privado, segundo um projeto de lei anunciado na semana passada pela presidente...
A gigante tecnológica Microsoft irá juntar-se aos esforços de reforma da ONU, anunciou hoje o porta-voz da organização multilateral, destacando o apoio...
Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas devido a um bombardeamento russo sobre a cidade ucraniana de Krivói Rog, onde nasceu o presidente, Volodymyr Zelensky,...
O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, disse hoje que a Lusa e a RTP devem trabalhar em conjunto numa ferramenta de ‘fact checking’ pública,...
O primeiro-ministro avisou hoje que “qualquer visão alternativa às Nações Unidas” é desajustada e não terá o acolhimento de Portugal, apesar de admitir...
A presidente interina da Venezuela e ex-vice-presidente de Nicolás Maduro, que foi detido pelos Estados Unidos em 03 de janeiro, vai encontrar-se com Donald...
O Conselho Regional do CDS-PP Madeira decidiu dar liberdade de voto aos seus militantes na segunda volta das eleições presidenciais, a exemplo do que foi...
A líder da oposição venezuelana e o filho do último Xá da Pérsia debateram hoje em Washington o futuro dos respetivos países, perante a substituição de...
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, garantiu ao Governo do presidente norte-americano, Donald Trump, a sua cooperação quando Nicolás Maduro...