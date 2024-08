A Escola Agrícola da Madeira acolhe, pelas 11 horas, a sessão solene dos 280 anos do concelho de São Vicente, sendo que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai marcar presença na iniciativa. À tarde, pelas 16 horas, será celebrada uma missa e procissão em honra do Santíssimo Sacramento. Pelas 18 horas, atua a banda filarmónica de São Vicente.

Entre as 11 horas e as 17 horas, pode visitar a exposição de carros pré-clássicos e clássicos, em Machico, mais concretamente na Praça do Fórum e na Alameda dos Plátanos.

Na freguesia da Ilha, em Santana, pode participar na XX edição do Dia do Emigrante.

Já no Funchal, mais concretamente no Jardim Municipal, arranca a Festa do Vinho Madeira, com a XIX Semana Europeia de Folclore. Atuarão grupos de Portugal e da Letónia.