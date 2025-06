No primeiro dia da visita oficial à Venezuela, no âmbito das comemorações do Dia da Região e das Comunidades Madeirenses, o Diretor Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, acompanhado pelo Chefe de Gabinete do Presidente do Governo Regional, Rui Abreu, foi recebido esta quinta-feira pelo Embaixador de Portugal em Caracas, João Pedro Fins do Lago.

O encontro teve lugar na residência oficial do embaixador e contou ainda com a presença dos conselheiros da Diáspora da Venezuela, Aleixo Vieira e Nelson Nunes, bem como do presidente do Conselho de Administração do Madeira Parques Empresariais, Gonçalo Pimenta.

Na ocasião, Sancho Gomes expressou o reconhecimento do Governo Regional da Madeira pelo trabalho desenvolvido pela representação diplomática portuguesa junto da comunidade madeirense. “Agradecemos o acolhimento e o trabalho que tem feito na defesa e acompanhamento da comunidade madeirense. É um trabalho discreto, mas extremamente assertivo na proteção dos interesses dos nossos irmãos madeirenses”, afirmou o Diretor Regional.

O embaixador João Pedro Fins do Lago, por sua vez, sublinhou o espírito resiliente e a forte coesão da comunidade portuguesa na Venezuela, afirmando que “entre as comunidades portuguesas que conheci pelo mundo, esta é a que demonstra maior solidariedade entre os seus membros”. Segundo o diplomata, cerca de 90% da comunidade portuguesa residente na Venezuela é de origem madeirense.

Durante o encontro, foi também elogiado o caráter filantrópico dos madeirenses na Venezuela, que têm sido exemplo de entreajuda.

Mais tarde, Sancho Gomes participou na Festa de São João, organizada pelo Centro Português de Caracas, um evento que reuniu mais de 2.000 pessoas, entre madeirenses e descendentes de madeirenses.

Durante o convívio, Sancho Gomes fez questão de destacar a relevância estratégica da diáspora madeirense na Venezuela: “Esta é, sem dúvida, uma comunidade exemplar. Para além do papel fundamental que desempenha na economia local venezuelana, nunca esqueceu as suas raízes, mantendo vivas as tradições e a ligação afetiva à Madeira. Muitos continuam a investir na nossa terra, contribuindo para o seu desenvolvimento e reforçando os laços que nos unem.”

O Diretor Regional teve ainda a oportunidade de contactar com a Comissão Pró-Celebração do Dia da Região e com a Direção do Centro Português de Caracas, reforçando os laços afetivos, culturais e institucionais que unem a Madeira à sua diáspora na Venezuela.