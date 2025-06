No quarto dia da visita oficial à Venezuela, esta quinta-feira, 26 de junho, o Diretor Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, acompanhado pelo Chefe de Gabinete da Presidência do Governo Regional, Rui Abreu, deslocou-se à cidade de Valência, no Estado de Carabobo. A comitiva visitou o Centro Social Madeirense de Valência, onde foi recebida pelo presidente da Direção, Alcides Fernandes. Com cerca de 3.000 sócios, esta instituição destaca-se pelo seu dinamismo associativo e pela diversidade de atividades que promove ao longo do ano, nas áreas do desporto, cultura, gastronomia e promoção da língua portuguesa e das tradições madeirenses. Durante a visita, Sancho Gomes destacou a forte participação das camadas mais jovens no movimento associativo local, nomeadamente através de uma Junta Diretiva Juvenil, fator que contribui para a continuidade geracional e para a preservação da identidade madeirense junto da diáspora.

O Centro Social Madeirense de Valência assume, ainda, um papel relevante na promoção da interculturalidade, articulando os valores e tradições madeirenses com a cultura venezuelana, consolidando-se como um espaço de partilha e integração. Durante a tarde, a comitiva madeirense reuniu-se com várias instituições madeirenses da cidade de Valência e do Estado de Carabobo que desenvolvem atividade cultural, social e empresarial. Entre as entidades presentes estiveram a Academia do Bacalhau de Valência, a CAVENPORT (Câmara de Comércio de Valência), o Comité das Damas de Beneficência, a Fundação Luso-Venezuelana Camões, a Associação Benemérita Sol-Bem e a Casa Portuguesa de Carabobo. Participaram ainda nas reuniões representantes da comunidade local, incluindo uma professora de português, membros da ALCALDIA de Valência e os conselheiros da Diáspora Madeirense na Venezuela.