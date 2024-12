É comovedor contemplar seres humanos tão vulneráveis sem capacidade de superação, mais ainda crianças com os olhos bem fundos, com corpos magérrimos. Uma pobreza que é humilhante.

Tudo começou num ambiente de ansiedade ou perturbação sendo visível o sofrimento ou impaciência de quem espera a almejada entrega de uma refeição quente e vitualhas a pessoas paupérrimas, nacionais sul africanos, moçambicanos, e outros residentes estrangeiros de todas as cores, raças e credos como também a compatriotas portugueses vivendo na área a qual se pode afirmar sem pejo ser um dos muitos epicentros da fome, da indigência e do desespero existentes na África do Sul.

Há vários casos, infelizmente, a vergonha da fome levou pais a matarem os próprios filhos e, de seguida, a suicidarem-se. É inexprimível, perturbador este cenário que se contempla, sendo difícil encontrar palavras para descrever o desenrolar desta tragédia que se perpétua, sobretudo, a fome infantil.

Este ano, com um cariz humano e natalício aos meninos e meninas foram-lhes oferecidos presentes, mercê da generosidade de imprescindíveis dádivas nomeadamente de António Rego e do grupo de “Não há gente como a gente”, um grupo afeto à da Casa da Madeira de Alberton, foi possível pôr um pouco de brilho nos olhos dessas crianças e dos adultos também que se dirigiram às instalações da paróquia de San Patrick em La Rochelle para aceitarem uma dádiva da comunidade portuguesa que a todos trata com igualdade como sempre foi seu apanágio.

Nesta ação de responsabilidade social e de bem fazer que beneficiou 1.230 pessoas, estiveram presentes e tomaram parte na entrega de alimentos dialogando com várias das pessoas que se encontravam no recinto e sem regatear esforços, o Cônsul-Geral de Portugal em Joanesburgo, Afonso Laginha, e o Adido Social na Embaixada de Portugal em Muckleneuk, Pretória, Fernando Paulo Valor, Chancelar Adalberta Coimbra, e a Assistente Técnica do quadro de pessoal do Consulado-Geral de Portugal em Joanesburgo, Deolinda Oliveira, que em conjunto com os voluntários deram a sua ajuda e o seu testemunho duma ação de primazia de amor ao próximo na verdadeira grandeza de estender a mão aos mais vulneráveis e que mais precisam.