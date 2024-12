No voo TAAG (Linhas Aéreas de Angola), procedente de Luanda, Angola, chegou ontem à tarde ao aeroporto internacional O R Tambo, em Kempton Park, Ekurhuleni, o diplomata Afonso Laginha, que vem assumir as funções de Cônsul-geral de Portugal em Joanesburgo.

No Aeroporto era aguardado por um oficial de segurança do consulado-geral e por um conselheiro da diáspora madeirense que lhe deu as boas-vindas.

Convidado pelo JM a se pronunciar como encara a nomeação para um posto diplomático como é o de Joanesburgo, Afonso Laginha respondeu que iniciar a função é sempre um desafio profissional e pessoal que estimula e responsabiliza.

“É com esse espírito que acabo de assumir com grande satisfação as funções de Cônsul-Geral de Portugal em Joanesburgo”, vincou.

“Gostaria, por isso, de cumprimentar de forma muito calorosa a Diáspora Madeirense na África do Sul, bem como toda a Comunidade Portuguesa e Lusodescendentes residentes na extensa área de jurisdição do Cônsul-geral de Portugal em Joanesburgo, constituindo uma das mais expressivas do mundo. Fortemente integrada na sociedade local e uma participação ativa na vida política, social, económica e cultural deste país, é motivo de orgulho nacional”, acrescentou.

Promete “continuar a desenvolver a imagem positiva de Portugal na África do Sul, não poupando esforços para apoiar a nossa comunidade aqui radicada naquilo que estiver ao meu alcance, esperando merecer a vossa confiança e apoio”, concluiu.

Afonso Laginha, é licenciado em Direito, ingressou na carreira diplomática em 2010. No estrangeiro esteve colocado nas Embaixadas de Portugal em Israel (2013-2017) e na Áustria (2017-2021). Nos serviços internos, trabalhou no Protocolo de Estado, como diretor de serviços do Cerimonial, Dispensas e Privilégios (2023-2024) e no Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, IP, como chefe da divisão de Assuntos Europeus da Cooperação Multilateral e Europeia (2022-2023).

Afonso Laginha foi nomeado Cavaleiro da Ordem do Mérito do Grão-Ducado do Luxemburgo e Cavaleiro da Ordem do Mérito da Polónia.