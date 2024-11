O internacional português Rúben Dias afirmou hoje que as organizações futebolísticas mundiais “não querem saber” dos atletas ao sobrecarregar o calendário, prejudicando o desempenho e o espetáculo, tendo abordado um cenário de greve dos jogadores.

“Para ter um melhor desempenho, é preciso garantir que os atletas estão seguros, mas poucos querem saber dos atletas, mas sim do aspeto financeiro e do lucro. Esta época, especialmente, será a mais louca até ao momento, com o Mundial de Clubes no fim da temporada. Temos de pensar nos jogadores se queremos um bom espetáculo, dando-nos tempo suficiente para recarregar baterias e darmos o melhor espetáculo”, realçou.

O jogador dos ingleses do Manchester City encerrou o palco principal da Web Summit, em Lisboa, num painel denominado “Fazer a diferença, dentro e fora do campo”, durante o qual abordou as recentes queixas de colegas de profissão sobre a sobrecarga de encontros.

“No passado, tínhamos um número de jogos normal. Agora estamos bem para lá desse normal. É cada vez mais desafiante, e nós adoramos superarmo-nos, mas os adeptos querem um bom espetáculo. Claro que querem muitos jogos, mas penso que eles nos entendem. Temos de centralizar a questão nos atletas, pois somos nós que jogamos. Percebemos a indústria que temos à nossa volta, mas são os nossos corpos que estão em questão. Precisamos de descansar e respirar”, apelou, sob aplausos dos presentes.

O médio espanhol Rodri, companheiro de equipa em Manchester e recentemente consagrado como melhor futebolista do mundo, foi um dos jogadores que já abordou uma possível greve, de forma a “levantar a voz” e alertar para o problema criado pelas organizações.

“Se tiver de ser, é importante estarmos todos juntos e fazê-lo todos juntos, como uma outra situação extrema. Se tivermos de levantar a voz e fazer greve, fazemo-lo. Todos estamos focados no dia a dia agora, mas, no seu tempo devido, temos de pensar nisso seriamente”, considerou Rúben Dias, que foi eleito o 23.º melhor futebolista mundial.

Durante o painel, o defesa central explicou igualmente como lida com a pressão que é inerente à profissão, que, com o passar dos anos, ao mais alto nível, “torna-se parte” de si e “faz parte do jogo”, com a sua consistência a significar saber gerir essa pressão.

“Sou muito bom em ignorar. Tudo começa em casa, com o conforto e o amor que eu tenho. Esse é o meu escape. Depois, o quanto acredito no meu propósito. Em alturas de stress ou quando as pessoas te tentam mandar abaixo, é continuar a resistir e a ter bons desempenhos, para quebrar isso. Tem sido sempre dessa forma, mas não é fácil de lidar algumas vezes”, apontou o futebolista, de 27 anos, que se encontra lesionado.

No final do painel, e com o encerramento oficial da Web Summit, o cofundador Paddy Cosgrave e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, entregaram a Rúben Dias um galardão de Inovação no Desporto, atribuído pela cimeira tecnológica.

A edição deste ano da Web Summit em Lisboa, que iniciou na segunda-feira e decorreu até quinta-feira, registou um “recorde” de 71.528 participantes de 153 países, segundo dados da organização de uma das maiores cimeiras tecnológicas a nível internacional.