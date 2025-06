A Direção Regional de Desporto irá celebrar o Dia Olímpico, no próximo dia 23 de junho, promovendo um colóquio, subordinado ao tema ‘O Olimpismo em Portugal’, com o propósito de apresentar aos agentes desportivos regionais, operantes na Região Autónoma da Madeira o Projeto Olímpico do Comité Olímpico de Portugal (COP) para este novo ciclo olímpico.

Esta iniciativa decorrerá entre as 14h00 e as 18h00, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas constituindo uma oportunidade para esclarecer, nomeadamente, os agentes desportivos de alto rendimento, do quadro de apoios consagrados no Plano Regional de Apoio ao Desporto e no programa do COP.

Neste programa de celebração deste emblemático dia, destacam-se as intervenções do vice-presidente do COP, Vasco Costa e do diretor regional de Desporto, David Gomes, contando ainda com intervenções de Carlos León (Delegado Técnico da Federação Internacional de Ténis de Mesa), João Rodrigues (Atleta Olímpico) e de José Casanova (Secretário da Comissão de Leis de Jogo e Arbitragem da Federação Internacional de Voleibol, bem como, dos responsáveis das Associações Regionais das Modalidades de Atletismo, Badminton, Canoagem, Patinagem no Gelo, Ténis de Mesa, superiormente moderadas por Hélder Lopes, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências Sociais - Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira.