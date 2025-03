O empate do Marítimo frente ao Académico de Viseu está em destaque na capa do Desporto de hoje do JM.

Os verde-rubros não foram além do 1-1 na receção ao adversário, num jogo onde foi notório que a equipa continua aquém do pretendido por Ivo Vieira. “Temos de fazer muito mais”, alerta o treinador.

Já o Nacional está a queixar-se do comportamento das arbitragens.

O presidente alvinegro Rui Alves especificou a arbitragem do jogo contra o Benfica. “Os dois penáltis são mal assinalados contra nós e existe outro a nosso favor”, vinca ao JM. Erros contra a equipa que diz estarem a ocorrer durante todo o campeonato.

Por seu turno, o Sporting esteve ontem a comemorar. Mais dois golos do avançado sueco Gyökeres reanimam as hostes leoninas.

O Sporting voltou a vencer (3-1), desta vez frente ao Casa Pia, e regressa ao comando isolado à condição.

Nota ainda para o atletismo, porque o trail movimentou 350 atletas na Calheta.