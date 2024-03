Francisco Trincão e Raphael Guerreiro foram considerados inaptos pela Unidade de Saúde e Performance e dispensados dos trabalhos da Seleção Nacional, segundo anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol no seu sítio na internet.

“Os dois jogadores foram avaliados na Cidade do Futebol durante esta segunda-feira, dia em que se iniciou o estágio da Equipa das Quinas com vista à realização dos jogos de preparação para o Euro’24 com a Suécia e a Eslovénia”, lê-se em comunicado.

O selecionador nacional chamou Dany Mota, de 25 anos, que joga no AC Monza e é internacional sub-21, para integrar os trabalhos com vista ao duelo com os suecos.

23 Convocados para o jogo contra a Suécia:

Guarda-redes - Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Patrício (AS Roma);

Defesas - Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), João Mário (FC Porto), Nuno Mendes (PSG), Diogo Leite (Union Beriln), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting CP) e Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers);

Médios - João Palhinha (Fulham FC), João Neves (SL Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City) e Bernardo Silva (Manchester City);

Avançados - Francisco Conceição (FC Porto), Jota Silva (Vitória SC), Dany Mota (Monza), Bruma (SC Braga), Rafael Leão (AC Milan) e Gonçalo Ramos (PSG).