Treinador do Benfica elogia Henrique Araújo e destaca qualidades do avançado madeirense

No final do jogo, o treinador do Benfica comentou o desempenho de Henrique Araújo, o jovem avançado madeirense que pertence aos quadros dos encarnados, mas que está atualmente emprestado ao Arouca.

Após a vitória, o técnico revelou ter acompanhado a evolução do jogador ao longo do tempo. “Conheço muito bem o Henrique Araújo, tenho acompanhado a sua carreira”, embora de forma pontual, porque “há muito trabalho” da equipa técnica para gerir, afirmou.

O treinador não poupou elogios ao avançado: “Gosto muito do Henrique. Com 17 anos, já treinava comigo. Dentro da área, era um jogador de enorme qualidade. Pelo que vejo, ele continua a demonstrar essa qualidade e competência.”

Bruno Lage recordou ainda a fase inicial da carreira de Henrique Araújo, mencionando que frequentemente chamava o jogador, juntamente com Gonçalo Ramos, para treinos na equipa principal. “O Henrique tinha detalhes impressionantes no momento da finalização, sobretudo na forma como descobria espaços para superar o guarda-redes”, destacou.

Para o técnico, o regresso do jovem avançado ao Benfica será uma questão de tempo e de encontrar a oportunidade certa. “Acredito que todas as competências estão lá. Agora, é apenas uma questão de tempo e oportunidade. Ele tem evoluído em diferentes clubes, e nós estamos atentos ao seu percurso”, concluiu.