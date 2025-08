O Campo de Golfe do Porto Santo acolhe no próximo dia 16 do corrente mês de agosto, o Torneio Solidário de Golfe – LPCC 2025, uma iniciativa a favor do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Disputado na modalidade de Stableford Net (18 buracos para adultos / 9 buracos Par 3 para jovens), tem um custo de inscrição de 25 euros para adultos (campo principal) e de 10 euros para jovens (9 buracos Par 3)

O valor será integralmente revertido para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Nesse sábado [16 de agosto], o shotgun dá-se pelas 08h30, havendo prémios para 1.º Gross, 1.º Net, 2.º Net, 3.º Net, Bola mais perto (Homens e Senhoras) e Drive mais longo (Homens e Senhoras). Após a entrega dos prémios, terá lugar um cocktail de convívio, celebrando o desporto e a solidariedade.

As inscrições devem ser efetuadas até às 18h00 de 14 de agosto, por e-mail (rececao@portosantogolfe.pt), telefone (291 983 778) ou presencialmente na receção do Club House do Campo de Golfe do Porto Santo1.