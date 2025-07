O defesa português Tomás Domingos deixou o Marítimo, para reforçar o plantel do Académico de Viseu, confirmou hoje a SAD do emblema beirão que milita na II Liga portuguesa de futebol.

O lateral direito, de 26 anos, é o terceiro reforço oficialmente confirmado na formação de Viseu, e o terceiro para o setor defensivo da equipa orientada por Sérgio Vieira, depois dos centrais Rúben Pereira (ex-Penafiel) e Anthony Correia (ex-Vizela).

Tomás Domingos passou pelos escalões de formação do Oeiras, do Belenenses e do Benfica, onde alinhou em duas temporadas na equipa sub-23 dos ‘encarnados’.

Esteve as duas últimas épocas no Marítimo, onde cumpriu 59 jogos, e assinou agora um compromisso que o liga ao Académico de Viseu até 30 de junho de 2027.

“Apresentaram-me um projeto muito ambicioso, as pessoas do Académico mostraram grande interesse em mim e eu senti-me muito confortável”, referiu o atleta aos meios de comunicação dos viseenses, prometendo “muita dedicação, trabalho e alegria”, disse.

O plantel do Académico de Viseu cumpriu hoje o segundo dia de exames médicos, aos quais se seguirá a preparação no relvado num plano de pré-época que inclui nove partidas de preparação, a primeira das quais em 12 de julho, frente à formação da Lusitânia de Lourosa, este ano promovida à Liga 3 de futebol.