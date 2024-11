Tiago Margarido quer Nacional a “assumir o favoritismo” na receção ao Boavista

O treinador Tiago Margarido assegurou hoje que o Nacional vai “assumir o favoritismo” na receção ao Boavista, “formação bastante competente”, em antevisão ao duelo de sábado da 12.ª jornada da I Liga de futebol.

“O Boavista faz lembrar muito a nossa equipa. Também temos esse espírito de arranjar sempre soluções e não nos debruçarmos nos problemas que temos pela frente. É uma equipa com jogadores internacionais e muita experiência de I Liga”, expressou o treinador, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.

O técnico, de 35 anos, alertou para a importância de vencer os ‘axadrezados’, que “lutam pelos mesmos objetivos” do Nacional, explicando que os seus jogadores aproveitaram a paragem competitiva de três semanas para “corrigir alguns problemas” coletivos.

“O grupo sabia que tínhamos aspetos a melhorar e trabalhámos muito sobre os mesmos. Como era do senso comum que tínhamos de ter uma melhoria, os jogadores empenharam-se ao limite e, a meu ver, foram três semanas muito positivas”, revelou.

Sobre as recentes declarações do presidente Rui Alves, que prometeu mexidas no plantel durante o mês de janeiro, Tiago Margarido disse que este “não é o momento oportuno”, apontando o foco para os “seis jogos” que faltam até ao fim do ano civil.

“Logicamente, tanto no Nacional, como em qualquer equipa da I Liga, quando abrir o mercado de ‘inverno’ vão haver retificações. E o que vamos precisar é de acrescentar características diferentes. Mas, até lá, temos seis jogos pela frente. Quando esse período chegar, e assim o exigir, nós abordaremos esse assunto a fundo”, sublinhou.

Com apenas dois triunfos no campeonato, ambos conseguidos ‘dentro de portas’, perante Farense e Santa Clara, sempre pelo mesmo resultado (2-0), Tiago Margarido aproveitou ainda para pedir aos sócios e adeptos para “que empurrem” novamente a equipa para a vitória.

“Gostaria de fazer um apelo aos nossos adeptos para comparecerem em massa para este jogo, tal como fizeram contra o Santa Clara e o Farense, em que tornaram o ambiente muito favorável para nós. Eles sabem perfeitamente a preponderância que podem ter no jogo”, notou.

Ainda a recuperar de lesão, o avançado Dyego Sousa é baixa para este encontro, mas a maior preocupação centra-se no médio Miguel Baeza, que enfrenta uma paragem de “longa duração”, após ter sido submetido a uma “cirurgia no joelho”.

O Nacional, 17.º classificado, com os mesmos oito pontos do Arouca, que é 16.º, recebe no sábado o Boavista, que é 14.º, com nove, em igualdade com o Estrela da Amadora (15.º), no Estádio da Madeira, às 18:00.

A partida vai ser dirigida por Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.