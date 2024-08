O treinador Tiago Margarido pediu hoje aos adeptos que sejam capazes de reproduzir o ambiente frenético do “Nacional ‘europeu”, na receção de sábado ao Sporting, em partida da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Quero parabenizar os adeptos do Nacional por conseguirem lotar o estádio”, disse, aos jornalistas, para depois pedir que repliquem os tempos áureos do clube madeirense, em que “era sempre muito difícil jogar na Choupana”.

Na ronda inaugural do campeonato, os ‘alvinegros’ empataram 1-1 na deslocação ao reduto do AVS, ao passo que o conjunto ‘verde e branco’ começou com uma vitória, frente ao Rio Ave, por 3-1, no Estádio José Alvalade.

“O Sporting entrou forte no campeonato e reagiu bem à derrota na Supertaça [frente ao FC Porto]”, expressou, salientando também que apesar de apresentar uma “versão diferente”, comparativamente à temporada passada, o conjunto orientado por Rúben Amorim continua a ter no “coletivo” um dos seus pontos fortes.

O técnico, de 35 anos, recuou à temporada 2022/23, quando eliminou os ‘leões’ da Taça de Portugal, ao serviço do Varzim, após vitória por 1-0, para advertir que, nesse dia, o Sporting apareceu “mais relaxado”, tendo ainda referido que “jogos de Taça são completamente diferentes”, esperando, desta vez, um conjunto ‘leonino’ com “foco máximo”.

“O jogo interior do Sporting é muito semelhante ao da última época, com [Francisco] Trincão e Pedro Gonçalves”, explicou, sendo que a maior variação tática dos sportinguistas surge nas alas, com a incorporação de Geovany Quenda e Geny Catamo, pois anteriormente “jogavam muitas vezes com um lateral”.

Tiago Margarido não quis desvandar o plano, mas deixou antever que a sua equipa tem a adaptabilidade de um “camaleão”, tendo mencionado que a preparação foi mais direcionada para a “parte tática, pormenor e detalhe”.

“Para o Rúben [Amorim] não foi um jogo fácil de preparar”, vincou, mencionando que os insulares têm “armas” para vencer o Sporting, mas vai ser necessário “muito cuidado”, além de “foco, rigor e seriedade”.

Para esta receção ao campeão nacional, que inicia a jornada integrado no grupo de líderes, Tiago Margarido apenas não pode contar com Djibril Soumaré, devido a problemas físicos.

Nacional e Sporting defrontam-se no sábado, às 18:00, no Estádio da Madeira, no Funchal, em partida relativa à segunda jornada da I Liga, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.