As jovens atletas madeirenses do Roberto Costa TC receberam a Convocatória por parte dos Selecionadores para fazerem parte dos Estágios das Seleções Nacionais Sub-14 e Sub-16, respetivamente.

Francisca Marote repete a presença do último estágio, mantendo o posto de Nº1 Nacional do escalão, e vai estar presente no Estágio de Sub-14 nos dias 24 e 25 de maio no Complexo Desportivo do Jamor.

Já Madalena Fernandes assegura a estreia em Estágios da Seleção. Após a conquista do seu primeiro torneio internacional em dezembro e a vitória dos Masters Nacionais de Sub-14, agora, num novo escalão, a atual Nº6 nacional vai estar entre o lote de 10 jogadoras selecionadas a estagiar no Complexo Desportivo do Jamor nos dias 31 de maio e 1 de junho.