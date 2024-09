Taça de Portugal: Machico avança, Gaula pelo caminho

Em jogos da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, as equipas madeirenses, que entraram este sábado em prova, tiveram sortes distintas.

A AD Machico venceu em casa o Macedo de Cavaleiros, por 3-0, ao passo que o Juventude de Gaula foi derrotado, pelos mesmos números, no terreno do Rebordosa.

Em relação ao jogo disputado em Machico, os tricolores, que alinham no Campeonato de Portugal, somaram uma vitória clara e inequívoca frente a um adversário que milita no distrital de Bragança.

Os madeirenses chegaram à vantagem ainda na primeira parte, fruto dos golos de Graça (32’) e Aguilar (41’).

A perder por 2-0, a equipa forasteira entrou determinada a alterar o marcador, mas a AD Machico esteve sempre mais perto do 3-0 do que sofrer um golo.

Ainda antes da expulsão de um adversário, os insulares chegaram finalmente ao terceiro, da autoria de Renato (69’). Vitória justa da melhor equipa em campo.

Já em relação ao Juventude de Gaula, a equipa do segundo escalão do futebol regional perdeu frente ao Rebordosa do Campeonato de Portugal, com os golos sofridos a acontecerem apenas na 2.ª parte, aos 50’ de penálti, aos 64’ e aos 75’.

A finalizar, dizer que na 2.º Eliminatória, agendada para 21 e 22 de setembro, a AD Machico desloca-se à casa do Oliveira do Hospital (Liga 3), a AD Camacha (CP) recebe a UD Leiria (II Liga) e o Marítimo (II Liga) visita o Pevidém (CP).

Já o Nacional (I Liga) apenas entra em cena na Taça de Portugal na 3.ª Eliminatória.