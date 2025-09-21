Taça de Portugal: Já só resta um clube madeirense em prova

O Nacional, da I Liga, será o único clube madeirense presente na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Estrela da Calheta goleado

Este domingo de manhã, o Estrela da Calheta, da Divisão de Honra Regional, foi eliminado da prova ao perder no reduto do Alpendorada, do Campeonato de Portugal, por 7-1.

Já na parte da tarde, a AD Machico também foi afastada da prova pelo Vila Real, num desafio entre equipas do 4.º escalão. Os tricolores perderam em casa por 2-0, num jogo mal arbitrado e com dois golos adversário de belo efeito.

Machico perde em casa

Oc comandados de Élio Martins jogaram desde o minuto 33 com dez jogadores devido à expulsão de Lourenco, por agressão a um adversário. Miguelito, aos 37’, e Chiquinho, aos 91’, marcaram os golos, ambos de grande execução técnica. O primeiro na sequência de um chapéu a mais de 30 metros da baliza e, o segundo, também de chapéu mas à entrada da área.

Marítimo, Camacha e Ribeira Brava fora de cena

De resto, recorde-se, que o Marítimo, da II Liga, também tinha sido afastado nesta 2.ª eliminatória da ‘prova rainha’ ao perder por 2-0, no Estádio Nacional, com o Belenenses, da Liga 3.

Já a Camacha e o Ribeira Brava, do Campeonato de Portugal, tinham sido eliminados na 1.ª eliminatória da Taça, sofrendo derrotas com Vila Real (3-2 após prolongamento) e Vila Caiz (1-0), do Distrital do Porto, respetivamente.

Nacional na 3.ª eliminatória

De resto, a próxima eliminatória conta já com os clubes da I Liga, entre eles o Nacional.