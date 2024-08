O treinador do Sporting, Rúben Amorim, revelou hoje disponibilidade para ajudar a adepta do clube que ficou ferida no encontro da Supertaça, mas recusou “crucificar” os jogadores pelo incidente ocorrido no sábado, no Estádio Municipal de Aveiro.

A adepta do Sporting ficou ferida após a queda de um vidro de proteção do camarote onde se encontravam os jogadores do Sporting não convocados para o encontro com o FC Porto, instantes depois do quarto golo dos ‘dragões’, no prolongamento, que consumou uma reviravolta de 3-0 para 4-3 no marcador.

“A nossa grande preocupação é com a Rita, e sabemos que está a recuperar bem”, começou por frisar o treinador, na Academia do clube, em Alcochete, em conferência de imprensa de antevisão do encontro de estreia na I Liga, frente ao Rio Ave.

Assumindo que se tratou de “uma situação que é grave e podia ter consequências ainda mais graves”, o técnico admitiu que “agora vão apontar-se vários dedos” e lembrou que a Câmara Municipal de Aveiro e o pai da adepta apresentaram “duas versões completamente diferentes” do ocorrido, mas vincou que “a responsabilidade vai ser apurada” nos “sítios certos”.

“Não quero tirar-lhes responsabilidade, mas não vou fazer como muita gente e crucificar os meus jogadores sem estarem apuradas todas as situações”, vincou.

Por outro lado, recusou comentar a abertura de um processo de averiguações ao incidente pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Sobre Nuno Santos, alegadamente um dos responsáveis pelo incidente, o treinador revelou que “basta vê-lo a andar no corredor para perceber a preocupação” que sente, “não com a situação, mas com a Rita”, a adepta que foi transportada para o hospital.

“Estamos aqui para ajudar a família no que for preciso, não só a recuperar, mas também a voltar ao estádio. Vai ser difícil, mas nós queremos ajudar nesse aspeto”, assumiu Rúben Amorim.

O treinador do Sporting comentou o incidente ocorrido no encontro da Supertaça, frente ao FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Rio Ave, prevista para sexta-feira, da primeira jornada da I Liga de futebol.

Na terça-feira, três dias após o desafio da Supertaça, que os ‘leões’ perderam por 4-3, após prolongamento, o CD da FPF anunciou, em comunicado, a abertura de um processo de averiguações por “factos relacionados com ferimento de uma adepta que impôs tratamento hospitalar” que “terá sido causado por um vidro partido”.