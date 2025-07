O bicampeão em título Sporting inicia a defesa do título no reduto do Casa Pia, em encontro da primeira jornada da edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, ditou o sorteio hoje realizado no Porto.

Na ronda inaugural, marcada para o fim de semana de 09 e 10 de agosto, o ‘vice’ Benfica recebe o Rio Ave, enquanto o FC Porto, terceiro em 2024/25, é anfitrião do Vitória de Guimarães.

O Sporting sagrou-se bicampeão nacional em 2024/25, somando o 21.º título da sua história, num ranking liderado pelo Benfica, com 38 cetros, contra 30 do FC Porto.