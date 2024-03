Sporting de Braga pode igualar FC Porto no terceiro lugar provisório da I Liga

O Sporting de Braga pode igualar hoje o FC Porto no terceiro lugar da I Liga de futebol, se vencer na receção ao Estrela da Amadora, em jogo da 24.ª jornada da prova, marcada pelo clássico FC Porto-Benfica.

Os ‘arsenalistas’ ocupam o quarto lugar, a três pontos de distância do FC Porto, que recebe no domingo o líder do campeonato, e poderão apanhar os ‘dragões’ caso se imponham à equipa amadorense, 15.ª classificada e primeira acima da ‘zona vermelha’, com um único triunfo conquistado fora de casa, em 11 partidas.

O Sporting de Braga entra em campo às 20:30, já depois de os perseguidores Vitória de Guimarães, quinto colocado, com menos cinco pontos, e Moreirense, sexto, com menos oito, defrontarem, também hoje, Estoril Praia (13.º) e Rio Ave (14.º), respetivamente.

A 24.ª ronda tem como ‘prato forte’ o confronto de domingo entre o FC Porto e o campeão nacional, numa altura em que as equipas estão separadas por nove pontos, pouco tempo após o Sporting, segundo posicionado, a dois pontos do rival lisboeta, mas com menos um jogo realizado, receber o Farense.