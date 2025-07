O Sporting Clube da Madeira anunciou a integração de Paulo Camacho e Cristóvão Ribeiro na estrutura técnica da equipa de juniores para a nova temporada desportiva.

Com “percursos sólidos no futebol de formação e reconhecida dedicação ao desenvolvimento de jovens atletas”, os dois treinadores chegam ao clube com o objetivo de “potenciar o talento existente e contribuir para a consolidação de um modelo competitivo e formativo alinhado com os valores do Sporting Clube da Madeira”, refere a nota do clube.

A direção do clube sublinha ainda que esta aposta “reforça o compromisso contínuo com a qualidade e exigência na formação, pilares fundamentais da nossa identidade”, desejando à nova equipa técnica uma época de “conquistas desportivas e humanas”.