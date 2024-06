A seleção portuguesa de futebol realiza hoje, em Marienfeld, o último treino antes do jogo com a Turquia, da segunda jornada do Grupo F do Euro2024, viajando durante a tarde para Dortmund, local da partida.

O grupo orientando pelo selecionador Roberto Martínez vai treinar no quartel-general da formação das ‘quinas’ em Marienfeld, na Alemanha, numa sessão agendada para as 11:00 locais (10:00 em Lisboa) e que será aberta à comunicação social nos 15 minutos iniciais.

Durante a tarde, pelas 18:00 (17:00), a seleção portuguesa viaja para Dortmund, local que vai receber o jogo frente aos turcos.

Antes, pelas 17:45 (16:45), Roberto Martínez e um jogador a designar vão estar presentes na habitual conferência de imprensa antes da partida, que vai decorrer no estádio Signal Iduna Park.

A equipa das ‘quinas’ defronta no sábado a Turquia, em partida agendada para as 18:00 locais (17:00 em Lisboa), em Dortmund, num duelo entre os líderes do agrupamento, que será arbitrado pelo alemão Felix Zwayer.

No fecho da fase de grupos, Portugal, que garante já o apuramento para os oitavos de final se vencer a Turquia, vai defrontar a Geórgia, em jogo agendado para quarta-feira, em Gelsenkirchen.