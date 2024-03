São Vicente Cup cancelado devido ao mau tempo

A organização do São Vicente Cup decidiu cancelar o torneio, devido ao mau tempo que se faz sentir na costa norte.

“Com grande tristeza, informamos que o Torneio São Vicente Cup foi cancelado devido às condições meteorológicas adversas que estão a ser sentidas no Estádio dos Juncos. A segurança dos jogadores, adeptos e staff é a nossa principal prioridade e, com as previsões a indicarem que o mau tempo vai persistir, não podemos garantir um ambiente seguro para a realização do evento. Lamentamos profundamente o incómodo que este cancelamento possa causar e agradecemos a compreensão de todos”, pode ler-se em comunicado da organização.

Recorde-se que os jogos desta tarde tinham sido já cancelados, mas a organização optou por não realizar o resto dos encontros, devido à ameaça de mau tempo.