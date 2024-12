No jantar de gala de comemoração dos 114 anos do Nacional, que decorre neste momento no Restaurante Bahia, no Pestana Casino Park, Rui Alves afirmou aos jornalistas que não pretende fazer qualquer pedido ao presidente do Governo Regional.

“Não vou pedir presente nenhum. Não tenho por hábito nestes jantares pedir aos responsáveis políticos seja o que for, pelo contrário, tenho de agradecer a presença e o reconhecimento daquilo que é esta grande instituição da vida colectiva da madeira”, disse o líder os alvinegros.