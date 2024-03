Portugal defronta amanhã a Eslovénia, jogo particular que marca o regresso de Cristiano Ronaldo à seleção. O maior goleador do futebol mundial soma 128 tentos pela equipa das quinas e mostra vontade de ampliar o seu legado.

Este é o tema que faz a manchete do suplemento desportivo do JM, onde em destaque está também o andebol, com a primeira derrota no campeonato para o Madeira SAD, na deslocação ao recinto do Benfica.

