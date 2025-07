Bom dia!

Rui Coelho sublinha ao JM que as alterações estatutárias previstas estão em consonância com as linhas programáticas da Federação e visam “resolver problemas”. Entre as novidades está o limite de três mandatos, a profissionalização de vários órgãos, o desenvolvimento do ‘walking football’ ou a liga de veteranos.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional. Margarido contou com 17 jogadores no primeiro dia.

Já no Marítimo, Carlos Gomes quer equipa a pensar “passo a passo”.

Saiba ainda que Fluminense elimina Inter de Milão no Mundial de Clube e que no ciclismo Susana Freitas foi de prata no contrarrelógio.

Quanto ao automobilismo, Rali da Calheta conta com novidades e 55 participantes

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!

Bom dia! Bom feriado!