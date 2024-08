A manchete da capa desportiva do seu Jornal de hoje teria de ser, obviamente, para o fim do Rali Vinho Madeira. Diego Ruiloba venceu e terminou com uma vantagem final de 3,7 segundos sobre Alexandre Camacho. O derradeiro dia de competição foi intenso, com vários recordes quebrados nas classificativas.

Acidente atingiu espectadores e causou feridos ligeiros. Prova fica marcada por 22 desistências e sete despistes. Campedelli abandonou rali a uma classificativa do fim. Tudo sobre o Rali para ler em sete páginas de desporto. Mas saiba ainda que o FCPorto venceu a Supertaça no prolongamento. Os ‘dragões’ triunfaram sobre o Sporting por 4-3, após tempo extra, com uma recuperação notável, recuperando de três golos de desvantagem.

Pode também ler que, no que toca à pré-época, o Marítimo e Nacional jogam hoje na final do Torneio Autonomia.