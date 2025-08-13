Raphael Guzzo é o quinto reforço do Marítimo

O Marítimo anunciou esta quarta-feira a contratação de Raphael Guzzo, médio de 30 anos com experiência de I Liga e que já tinha estado no radar do Marítimo em 2023.
Na época passada o luso-brasileiro esteve ao serviço do Neftchi, do Azerbaijão.
Internacional português jovem e com passagem na formação do Benfica, o centrocampista tem no currículo as passagens no Benfica B, Chaves, Tondela, Reus, Famalicão, Vizela e Góias.
Desta forma Raphael Guzzo é o quinto reforço anunciado para 2025/26, depois de Paulo Henrique, Martin Tejón, Xavi Grande e Marco Cruz. Nos próximos dias deverão ser anunciadas as contratações dos extremos Alberth Elis e Simo Bouzaidi e ainda de um ponta de lança.
A cada dia que passa, estamos a nos aproximar da realização das eleições autárquicas. Um ato eleitoral que pela sua natureza de proximidade envolve mais...
SIGA FREITAS
Vivemos tempos curiosos. Tempos em que a tecnologia avança a passos largos, mas há quem ainda queira travá-la. Entrámos num novo Período Luddite, versão...
No fim da segunda grande guerra o padre luterano, Marin Niemöller, escreveu, em jeito de poema, uma crítica ao silêncio perpetuado pelos intelectuais germânicos...
Como me encontro a banhos no Porto Santo, a ver se me mantenho fit e apanho um tan na mesma leva, vou divertir-me com a trend de pespegar expressões estrangeiras,...
Eis o Governo que nós temos. Um Governo “amigo das famílias”, dizem eles. Um Governo que quer impedir que pais recusem trabalho no turno da noite ou ao...
Se no artigo anterior lancei um olhar sobre os contornos da imigração na Região, hoje, permito-me ir um pouco mais fundo, com a delicadeza que o tema impõe....
Podia ser o nome de um filme. O título de um livro. Ou até mesmo uma promessa no altar... Mas não! É apenas uma reflexão que me tem tirado o sono. Eu penso...
O que significa a palavra social? Depende. Principalmente do que a acompanha. Ou seja, se for antecedida pelos termos habitação, obra, apoio ou causa,...
Ao longo dos últimos cinquenta anos nunca, como nos últimos três, se ouviu falar tanto de imigração em Portugal.
É um fenómeno curioso porque, Portugal...
O que será essa coisa do “politicamente correto” que tantas pessoas dizem detestar? Uma exortação à liberdade total do indivíduo em dizer tudo o que lhe...
O antigo líder da Iniciativa Liberal e eurodeputado, João Cotrim de Figueiredo, anunciou hoje a sua candidatura a Presidente da República em entrevista...
O representante da República para RAM, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, manifestaou também, publicamente, o seu “grande pesar pelo falecimentodo...
O Governo Regional da Madeira e o seu presidente, Miguel Albuquerque, manifestaram “o mais profundo pesar pelo falecimento, hoje, de Emanuel Jardim Fernandes,...
O Governo Regional explica comunicado enviado a empresas que gerou celeuma.
Numa nota enviada à redação, a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura...
A Quinta Magnólia recebeu, esta manhã, duas centenas de jovens e associações. A festa integrada no cartaz da ‘Semana da Juventude’, promovido pela Direção...
O Presidente norte-americano disse hoje que pretende reunir-se “rapidamente” com os homólogos russo e ucraniano, logo após a cimeira de sexta-feira com...
A comissão política do CDS-PP Madeira manifestou o seu “profundo pesar” pela morte de Emanuel Jardim Fernandes.
“O antigo líder do PS, deputado e deputado,...
A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, manifestou o seu pesar pelo falecimento de Emanuel Jardim Fernandes, ex-deputado à Assembleia...
O PS-Madeira lamentou a morte do ex-presidente do partido, Emanuel Jardim Fernandes, classificando o histórico socialista como “uma das grandes vozes da...
A Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu multar a GESBA – Empresa de Gestão do Setor da Banana, Lda. – em 30 mil euros por “abuso de posição dominante...