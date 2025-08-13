Raphael Guzzo é o quinto reforço do Marítimo

O Marítimo anunciou esta quarta-feira a contratação de Raphael Guzzo, médio de 30 anos com experiência de I Liga e que já tinha estado no radar do Marítimo em 2023.

Na época passada o luso-brasileiro esteve ao serviço do Neftchi, do Azerbaijão.

Internacional português jovem e com passagem na formação do Benfica, o centrocampista tem no currículo as passagens no Benfica B, Chaves, Tondela, Reus, Famalicão, Vizela e Góias.

Desta forma Raphael Guzzo é o quinto reforço anunciado para 2025/26, depois de Paulo Henrique, Martin Tejón, Xavi Grande e Marco Cruz. Nos próximos dias deverão ser anunciadas as contratações dos extremos Alberth Elis e Simo Bouzaidi e ainda de um ponta de lança.