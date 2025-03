Gregório Faria, ao volante de um kartcross AG AG 1000, venceu este sábado a Rampa da Ponta do Sol, primeira prova do calendário de 2025 da temporada automobilística regional.

O piloto alcançou assim o terceiro triunfo consecutivo nesta prova, depois de ter vencido em 2023 e 2024, e entrou com o pé direito na nova temporada do Troféu Regional de Rampas da AMAK, ao superar o atual campeão em título, Dinarte Nóbrega.

Dinarte Nóbrega venceu a primeira subida oficial (03:29,657), mas Greg Faria levou a melhor nas subidas seguintes, vencendo a segunda com um tempo de 03:36,245, e a terceira com 03:23,628. Na derradeira subida oficial, o piloto do AG AG 1000 venceu o duelo decidido às décimas de segundo com o campeão regional de rampas. Greg Faria fez um tempo de 03:22,716 na última subida, enquanto Dinarte Nóbrega concluiu o troço em 03:23,089.