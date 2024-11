Começa hoje mais uma edição do Rally Madeira Legend, com as viaturas a se deslocarem para o Faial, em Santana, para a primeira Prova Especial de Classificação no Kartódromo da freguesia, num total de 3.09 km. A PEC começa pelas 21 horas.

A organização informa que, por causa da realização da prova, a Estrada da Praia do Faial encerra pelas 19h50 e reabre às 22h40.

