Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos com 34 inscritos

Entre as novidades da caravana do Rali, nota para a estreia nos ralis de Bruno Moniz, concorrente que costuma competir em Rampas, ao volante de um Lancia Y 1.2 e para a mudança de viatura de Dinarte Nóbrega, que vai pilotar um Peugeot 208 R2.

Serão 34 os pilotos que vão disputar a penúltima etapa do Campeonato de Ralis da Madeira, cuja luta pelo título encontra-se bastante renhida entre João Silva e Miguel Nunes. Inicialmente seriam 35 os concorrentes, todavia as peças do Porsche 997 GT3 de Américo Gouveia não chegaram a tempo à Madeira, impedindo a participação.

Foi apresentado, esta terça-feira, no átrio da Câmara Municipal do Funchal, a edição de 2024 do Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos.

Quanto às provas especiais de classificação, essas, são nove e disputam-se ao longo do próximo sábado (Monte; Castelejo 1, 2 e 3; Câmara de Lobos 1 e 2; Fontaínhas; Palheiro Ferreiro e Pedra do Poiso). Destaque para as três passagens pela zona do popular da ‘salto da Choupana’.

A concluir dizer que o centro de operações do Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos estará localizado na Cidade Desportiva do Nacional e que o parque de assistências estará montado pela primeira vez no parque de estacionamento do Madeira Shopping.

Ainda em relação ao Madeira Shopping, o centro comercial vai acolher igualmente uma sessão de autógrafos dos pilotos entre as 20h00 e a 22h00, para além de três viaturas de competição em exposição.

Confira a lista de pilotos aqui.