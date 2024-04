Mudança do Faial para a Ilha Dourada, e com novas datas, obriga a alterações no calendário da AMAK para evitar sobreposição com a rampa do Paul do Mar. E cria um vazio competitivo no mês de julho,sem a tão desejada prova que serve de antecâmara ao Rali Vinho Madeira. ‘Rali do Porto Santo gera polémica’ é o principal destaque da edição de desporto do JM.

No topo da página, destaque para Chuco Ramirez, autor do golo de cabeça que deu o empate ao Nacional em Leiria. É o regresso do venezuelano aos golos. E no Marítimo, o JM assinala o regresso de Diogo Mendes à titularidade.

No plano internacional, ‘Liverpool lidera isolado’ o campeonato inglês. Estes são os títulos há mais temas no noticiário desportivo desta segunda-feira.