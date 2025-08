Miguel Nunes foi o mais rápido na décima classificativa do Rali da Madeira, completando o troço da mítica descida da Encumeada em 6:52.2. João Silva fez o segundo melhor tempo e voltou a encurtar distâncias para o líder do rali, Diego Ruiloba, que foi terceiro no Rosário.

Está relançada a luta pela liderança, com o espanhol a dispor apenas de 1,9 segundos de vantagem, isto quando faltam agora três classificativas até ao final.

De realçar que também Miguel Nunes se aproximou sobremaneira da luta pelo pódio, estando agora a apenas 2,9 segundos de Simone Campedelli, que ocupa a terceira posição.