Rali da Madeira: Mais de 90 pré-inscritos e sem passagem por Câmara de Lobos

Decorreu esta segunda-feira, na sede do Club Sports da Madeira, a apresentação do agora denominado Rali da Madeira, que se realiza entre 31 de julho e 2 de agosto.

Face à edição de 2024, regista-se a saída das Provas Especiais de Classificação (PEC’s) de Câmara de Lobos, com a organização a dar conta que esta decisão prende-se com a grande densidade habitacional existente do trajeto habitualmente utilizado.

Desta forma passam a ser 13 os troços cronometrados, ao invés de 15.

Para compensar a ausência do traçado câmaralobense, as PEC’s Ponta do Sol, vão sofrer um aumento da sua extensão. A partida desta feita passa a ocorrer no centro da Madalena do Mar, rumo ao Paul da Serra.

Mais de 90 inscritos

As inscrições para a prova rainha do automobilismo madeirense encerram às 17h00 de hoje, sendo que mais de 90 equipas fizeram a pré-inscrição, número acima do previsto no regulamento.

No pelotão, para além da armada madeirense, regista-se a presença de grande parte dos pilotos do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), nas quais se destaca Dani Sordo, piloto que já competiu no WRC, e que agora defende as cores da Hyundai Portugal.

Nota também para a repetição da presença do espanhol Diego Ruiloba, que venceu a edição 2024 do Rali Vinho Madeira, e do italiano Simone Campedelli.

Serão 25 as viaturas da classe RC2 e cerca de 20 entre máquinas RGT e RC4.

Governo apoia com 450 mil euros

Na apresentação do Rali da Madeira, o secretario regional da Economia, deu conta que o investimento do executivo na ordem dos 450 mil euros terá “um retorno financeiro para a Região muito superior ao apoio concedido”. Este valor já não era atualizado há oito anos, segundo o Club Sports da Madeira.

José Manuel Rodrigues justifica o apoio ao evento por este ser representar um “grande impacto económico e social em todo o território da Madeira, sendo um factor de coesão regional”, para além da “promoção” do arquipélago no exterior.

O orçamento global do Rali está avaliado em 750 mil euros.

A Câmara Municipal do Funchal, que apoia logística e financeiramente o evento, esteve representada através de Helena Leal, vereadora que destacou que, para além do “capital desportivo muito importante”, o Rali também tem uma importância social significativa para as várias gerações de madeirenses.

PROGRAMA RALI DA MADEIRA:

Quinta-feira, 31 de julho

CIDADE DO FUNCHAL - 19h30

Sexta-feira, 1 de agosto

CAMPO DE GOLFE 1 - 10h25

PALHEIRO FERREIRO 1 - 11h10

SANTANA 1 - 12h20

CAMPO DE GOLFE 2 - 15h20

PALHEIRO FERREIRO 2 - 16h05

SANTANA 2 - 17h15

Sábado, 2 de agosto

PONTA DO SOL 1 -10h25

CALHETA 1 - 11h15

ROSÁRIO 1 - 12h40

PONTA DO SOL 2 - 15h10

CALHETA 2 - 16h00

ROSÁRIO 2 (Power Stage) - 17h25

Entrega de Prémios / Pódio: Praça do Povo - 18h30