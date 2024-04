Rali da Calheta oficializa lista com 39 inscritos

O Rali da Calheta, que se disputará nos dias 12 e 13 de abril, publicou hoje a lista de inscritos com 39 equipas.

A prova é apresentada hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta, com a lista de inscritos já divulgada no site da FPAK.

Clique aqui para conferir as equipas participantes.