O Rali da Madeira está na estrada com Simone Campedelli na liderança e faz a manchete desta sexta-feira do JM Desporto.

O piloto italiano foi o mais rápido no shakedown e ganhou a especial da Avenida do Mar perante milhares de pessoas. Acompanhe o rali com o JM, veja as fotos e fique a par das horas de fecho das estradas., entre outros aspetos.

O futebol esteve ontem também em destaque com a disputa da Supertaça, a 10.ª conquistada pelo Benfica, que venceu ao Sporting por 1-0.

Leia também nesta edição as últimas sobre a Liga Conferência e sobre a Liga Europa. Estes são os destaques, acompanhe o JM Desporto no papel e no digital, nas redes sociais e na APP.

Boa sexta-feira!