O Club Sport Marítimo informou hoje que as atletas verde-rubras Bárbara Santos, Paula Fernandes, Laura Luís e Telma Encarnação foram pré-convocadas, pelo selecionador Francisco Neto, para da Seleção Nacional de Futebol Feminino A, tendo em conta o início do apuramento para o Europeu 2025.

O estágio irá decorrer do dia 1 ao dia 10 de abril de 2024 na Cidade do Futebol, sendo que a convocatória final só será conhecida no dia 25 de março ao 12h30, com transmissão em direto no Canal 11.

Em jogos do Grupo B3 de qualificação, Portugal recebe a Bósnia-Herzegovina no dia 5 de abril e visita Malta no dia 9.