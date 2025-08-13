PSG conquista Supertaça Europeia pela primeira vez

O Paris Saint-Germain, campeão europeu em título, conquistou hoje pela primeira vez a Supertaça Europeia de futebol, ao vencer o Tottenham, detentor da Liga Europa, por 4-3, nos penáltis, após 2-2 nos 90 minutos, em Udine, Itália.
A formação francesa esteve a perder por 2-0, face aos tentos do neerlandês Micky van de Ven, aos 39 minutos, e o argentino Cristian Romero, aos 48, mas conseguiu restabelecer a igualdade na parte final, pelo sul-coreano Kang-In Lee, aos 85, e o português Gonçalo Ramos, que entrou aos 77 e faturou aos 90+4.
Na equipa parisiense, Nuno Mendes, que marcou o penálti decisivo, e Vitinha, que atirou ao lado o primeiro, atuaram os 90 minutos, enquanto, nos ‘spurs’, Palhinha fez parte do ‘onze’ do estreante Thomas Frank, saindo aos 72 minutos.
O Paris Saint-Germain, que conquistou a primeira Liga dos Campeões em 2024/25, deu o primeiro troféu à França e somou o sétimo triunfo seguido do campeão da Europa face ao vencedor da Liga Europa, que não triunfa desde 2018.
O encontro foi arbitrado pelo português João Pinheiro, que foi auxiliado pelo compatriota Bruno Jesus e Luciano Maia, num equipa que contou ainda com Tiago Martins no VAR.
A cada dia que passa, estamos a nos aproximar da realização das eleições autárquicas. Um ato eleitoral que pela sua natureza de proximidade envolve mais...
SIGA FREITAS
Vivemos tempos curiosos. Tempos em que a tecnologia avança a passos largos, mas há quem ainda queira travá-la. Entrámos num novo Período Luddite, versão...
No fim da segunda grande guerra o padre luterano, Marin Niemöller, escreveu, em jeito de poema, uma crítica ao silêncio perpetuado pelos intelectuais germânicos...
Como me encontro a banhos no Porto Santo, a ver se me mantenho fit e apanho um tan na mesma leva, vou divertir-me com a trend de pespegar expressões estrangeiras,...
Eis o Governo que nós temos. Um Governo “amigo das famílias”, dizem eles. Um Governo que quer impedir que pais recusem trabalho no turno da noite ou ao...
Se no artigo anterior lancei um olhar sobre os contornos da imigração na Região, hoje, permito-me ir um pouco mais fundo, com a delicadeza que o tema impõe....
Podia ser o nome de um filme. O título de um livro. Ou até mesmo uma promessa no altar... Mas não! É apenas uma reflexão que me tem tirado o sono. Eu penso...
O que significa a palavra social? Depende. Principalmente do que a acompanha. Ou seja, se for antecedida pelos termos habitação, obra, apoio ou causa,...
Ao longo dos últimos cinquenta anos nunca, como nos últimos três, se ouviu falar tanto de imigração em Portugal.
É um fenómeno curioso porque, Portugal...
O que será essa coisa do “politicamente correto” que tantas pessoas dizem detestar? Uma exortação à liberdade total do indivíduo em dizer tudo o que lhe...
O Paris Saint-Germain, campeão europeu em título, conquistou hoje pela primeira vez a Supertaça Europeia de futebol, ao vencer o Tottenham, detentor da...
O antigo líder da Iniciativa Liberal e eurodeputado, João Cotrim de Figueiredo, anunciou hoje a sua candidatura a Presidente da República em entrevista...
O representante da República para RAM, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, manifestaou também, publicamente, o seu “grande pesar pelo falecimentodo...
O Governo Regional da Madeira e o seu presidente, Miguel Albuquerque, manifestaram “o mais profundo pesar pelo falecimento, hoje, de Emanuel Jardim Fernandes,...
O Governo Regional explica comunicado enviado a empresas que gerou celeuma.
Numa nota enviada à redação, a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura...
A Quinta Magnólia recebeu, esta manhã, duas centenas de jovens e associações. A festa integrada no cartaz da ‘Semana da Juventude’, promovido pela Direção...
O Presidente norte-americano disse hoje que pretende reunir-se “rapidamente” com os homólogos russo e ucraniano, logo após a cimeira de sexta-feira com...
A comissão política do CDS-PP Madeira manifestou o seu “profundo pesar” pela morte de Emanuel Jardim Fernandes.
“O antigo líder do PS, deputado e deputado,...
A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, manifestou o seu pesar pelo falecimento de Emanuel Jardim Fernandes, ex-deputado à Assembleia...
O PS-Madeira lamentou a morte do ex-presidente do partido, Emanuel Jardim Fernandes, classificando o histórico socialista como “uma das grandes vozes da...