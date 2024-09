O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, disse hoje que o clube da II Liga de futebol vai anunciar um novo treinador dentro de “um ou dois dias”, com o objetivo de retomar o “caminho da subida”.

Em conversa com os jornalistas, na sequência do despedimento de Fábio Pereira, após os maus resultados no início da temporada, o líder dos ‘verde-rubros’ desvendou que o próximo treinador será “português” e adequado às “características” da equipa.

“Estamos a falar com várias pessoas para treinar o Marítimo”, disse, para depois revelar que o escolhido deverá começar a trabalhar já “na próxima semana”, tendo em vista o próximo desafio dos insulares, que recebem o Alverca, em 15 de setembro, às 11:00, a contar para a quinta jornada da II Liga portuguesa de futebol.

No domingo, o Marítimo foi goleado em casa do Portimonense por 5-1, em partida relativa à quarta jornada da II Liga de futebol, com golos de Paulo Vítor (14 e 79 minutos), Chico Banza (43 e 53) e Elijah Benedict (45+7), com Martim Tavares a apontar o tento de honra dos madeirenses (46).

Após quatro jornadas, o Marítimo ocupa a 10.ª posição na tabela classificativa, com cinco pontos, em igualdade pontual com Feirense, Portimonense, União de Leiria e Mafra.