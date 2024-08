O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, congratulou a nadadora Mayra Santos pela conquista das medalhas de ouro e de prata no Campeonato Mundial de natação no gelo, realizado na Argentina.

“É mais um feito histórico que muito honra a Madeira e Portugal, país que a atleta representa neste campeonato do mundo”, pode ler-se numa nota divulgada no sítio oficial da Assembleia Legislativa da Madeira.

“O esforço, a determinação e a perseverança são as qualidades com que Mayra Santos nos brinda, entre os melhores do mundo da natação no gelo, e que devem ser enaltecidas e servir de exemplo. Parabéns por este feito que a todos enche de orgulho”, acrescenta.

Mayra Santos, natural do Brasil, mas a viver na Madeira há já vários anos, conquistou a medalha de ouro nos 100 metros e a medalha de prata nos 50 metros, na categoria 45-49 anos, no Mundial de natação no gelo, que decorre nas águas da Patagónia, no extremo sul da Argentina.