A ‘pólvora seca’ do domínio que Portugal vinha exibindo frente à Chéquia, na estreia de ambas as equipas no Euro2024, acabou por merecer castigo, com os checos a chegarem ao golo contra a corrente do jogo.

Mas a resposta lusa não tardou, para gáudio das 200 pessoas que estão a assistir ao jogo no ‘Provisório’, o rooftop bar que funciona no renovado terraço do piso da restauração do Madeira Shopping.

A igualdade chegou com um autogolo, mas o golo que conta para as cores nacionais foi celebrado com um golaço!

Só mais um! Grita-se na fanzone que promete oferecer muitas emoções ao longo deste Campeonato Europeu.