A seleção portuguesa de andebol confirmou hoje o primeiro lugar do Grupo III, ao vencer o Chile, por 46-28 na derradeira jornada da Ronda Principal, e vai defrontar a Alemanha nos quartos de final do Campeonato do Mundo.

Já com a inédita presença na fase a eliminar garantida, Portugal precisava apenas de pontuar diante dos chilenos para assegurar o primeiro posto da ‘poule’, tendo chegado ao intervalo a vencer por 22-17.

A seleção nacional fecha o Grupo III da ‘main round’ com nove pontos e já não pode ser alcançada pelo Brasil, segundo classificado e também apurado, que tem cinco e ainda hoje joga com a Espanha.

Nos quartos de final, os ‘heróis do mar’ vão defrontar na quarta-feira a Alemanha, segunda colocada do Grupo I, deixando a tricampeã mundial Dinamarca no caminho dos brasileiros.