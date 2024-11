Portugal entra no Europeu de andebol feminino com derrota frente à Espanha

A seleção portuguesa feminina de andebol foi hoje derrotada pela Espanha por 30-24, em jogo da primeira jornada do Grupo C da ronda preliminar do Campeonato da Europa, no regresso à competição 16 anos depois.

Em Basileia, na Suíça, a partida chegou ao intervalo empatada 12-12, com o equilíbrio a ser a nota dominante em grande parte do jogo, apesar de as espanholas terem conseguido ganhar vantagem na parte final, que foram gradualmente aumentando, para terminarem com seis golos de vantagem.