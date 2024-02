A ilha dourada recebe, entre sábado e terça-feira, um torneio que reúne mais de um milhar de pessoas. A iniciativa engloba uma ‘fun zone’ na Praça do Barqueiro, dezenas de jogos de futebol e futsal e ainda atividades fora do contexto de competição que prometem fazer da primeira edição um evento com futuro.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda um sueco insaciável. Mais dois golos de Gyokeres e um de Pote deram o passaporte ao Sporting para as meias-finais da ‘prova rainha’. Já o mau tempo adia Santa Clara-FC Porto. Encontro foi interrompido ao minuto 27 e deverá ser retomado entre 27 e 29 de fevereiro.

Na CAN, Nigéria de Peseiro na final e, por cá, no Marítimo, Lucas Silva “é um talento puro”. Ença Fati foi colega de Lucas Silva no Mafra e classifica o colega de profissão como “talentoso e mágico”.