Pilotos do Troféu de Karting prestam homenagem a Pedro Paixão

As equipas que participam na 2ª Prova do Troféu Karting da Madeira / Perfection Motorsport homenagearam hoje Pedro Paixão, piloto que se iniciou no automobilismo no karting.

“Dois anos passaram desde que nos deixou um dos mais talentosos, carismáticos e queridos pilotos que fez parte da história da Associação de Karting da Madeira e do Kartódromo do Faial, Pedro Paixão. A família do Karting prestou hoje a sua homenagem ao “307”. Obrigado por nos teres feito sorrir tantas vezes. Estarás para sempre nos nossos corações!” . Na nota publicada na página oficial a AKM, todos os pilotos, equipas e organização recordam um dos mais promissores pilotos do automobilismo da Madeira.

A prova deste fim de semana conta com 41 inscritos para a 2ª Prova do Troféu Karting da Madeira, divididos por 6 categorias. As finais acontecem este domingo e pode a ficar a saber de tudo sobre esta competição na edição impressa de segunda-feira do seu JM.