O secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, que esteve, hoje, no aniversário do Grupo Desportivo do Estreito, garantiu que o Executivo a que pertence “tem todo o gosto em apoiar os clubes, quer monetariamente, quer com a utilização dos espaços desportivos da Região, principalmente aqueles que, como o GD do Estreito, se esforçam por fazer e dar mais e melhor aos seus atletas e à comunidade onde estão inseridos”.

“Através do Desporto passamos valores fundamentais para os nossos jovens e adultos, valores que devem ser basilares da nossa personalidade, como o respeito, o civismo e o fairplay”, disse Pedro Fino, para logo adiantar que Câmara de Lobos “é um concelho com grande apetência para a prática desportiva”.

Prova disso, como prosseguiu, é a utilização intensiva dos espaços desportivos, como o Estádio do Carmo e o recém-inaugurado Campo de Futebol de Formação do Ribeiro Real. Lembrou que está em execução o Pavilhão do Estreito que irá ajudar na prática desportiva.

No concelho de Câmara de Lobos, existem 12 clubes desportivos a desenvolver prática desportiva federada, sendo o GD do Estreito o clube com mais atletas federados, nomeadamente no Voleibol, Atletismo, Basquetebol e Hóquei em Patins.

“Desta casa, já saíram grandes atletas que se encontram em alta no panorama desportivo. Temos dois grandes exemplos, como os atletas que vão agora aos Jogos Olímpicos de Paris: Pedro Buaró, no Atletismo, e Marcos Freitas, no Ténis de Mesa, foram formados por este clube, um motivo de orgulho para todos nós”, acrescentou ainda.